POZZUOLI/ Furto con scasso alla biglietteria Medmar: rubati 50mila euro

POZZUOLI – Furto con scasso nella notte ai danni della biglietteria Medmar in largo Emporio a Pozzuoli. I ladri dopo aver sfondato le saracinesche e le vetrate blindate sono riusciti ad accedere alla cassaforte in cui arrivano i soldi delle casse automatiche. Il bottino ammonta a circa 50 mila euro. Sul furto indagano i poliziotti del commissariato di Pozzuoli. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate in zona.

IL COLPO – Secondo una prima ricostruzione il colpo sarebbe avvenuto intorno alle 2 di questa notte: con l’ausilio di un auto o un furgone utilizzato come ariete, i malviventi hanno fatto irruzione nei locali della compagnia di navigazione portando via i soldi.