Maltempo, allagato il tunnel che collega Pozzuoli e Quarto

POZZUOLI/QUARTO – Le forti piogge del tardo pomeriggio di oggi hanno provocato diversi allagamenti a Pozzuoli e nel resto dell’area flegrea. Criticità si sono registrate in particolare nel tunnel Montecorvara, che collega i comuni di Pozzuoli e Quarto, dove acqua e fango hanno invaso le due corsie di marcia creando seri problemi di viabilità alle auto in entrambi i sensi si marcia. Allagamenti sono stati segnalati anche in via Reginelle, tra Licola e Monterusciello, via Fasano e in via Rosini.