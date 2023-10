POZZUOLI/ Forte scossa di terremoto, evacuate le scuole

POZZUOLI – Nuovo sciame sismico in corso al vulcano Campi Flegrei. L’evento più energetico è stato registrato dai sismografi alle 12.36 ed è stato avvertito a Pozzuoli, Quarto, Bacoli e in alcune zone di Napoli. Evacuate temporaneamente le scuole a Pozzuoli e ad Agnano. Gli studenti, accompagnati dai docenti, sono stati fatti uscire dalle classi per concentrarsi nei cortili degli edifici. Dopo alcuni minuti gli alunni hanno poi fatto ritorno nelle aule. Paura anche negli uffici. Al momento la magnitudo preliminare indicata è di 3.6 con profondità 1,9 km ed epicentro Solfatara. Non si registrano danni sul territorio: in strada sia gli agenti della polizia municipale che la Protezione Civile.