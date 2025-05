POZZUOLI/ Follia a Monterusciello: cane lanciato da auto in corsa

POZZUOLI – Un cane è stato lanciato da un’auto a folle velocità. È accaduto ieri sera, intorno alle 22:45, in via Monterusciello nei pressi della farmacia Monterusciello e del cavalcavia che porta a via Modigliani. L’animale è stato visto – da alcuni testimoni in fila all’esterno della farmacia – volare da un’auto di colore grigio che ha proseguito la corsa in direzione degli svincoli della Variante Anas. In particolare dal lato passeggero del veicolo, proveniente da Licola o da “La Schiana”, pochi metri prima del passaggio davanti al piazzale antistante la farmacia, qualcuno ha lanciato un meticcio di colore nero di mezza taglia che si è schiantato al suolo. L’animale è stato visto ruotare più volte su sé stesso e visibilmente ferito è poi scappato facendo perdere le tracce. A causa della forte velocità i testimoni non sono riusciti a leggere il numero di targa del veicolo. In zona, comunque, ci sono diverse telecamere che avrebbero ripreso la scena.