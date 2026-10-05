POZZUOLI/ «Finti dipendenti Enel» allarme ad Arco Felice

POZZUOLI – Un uomo e una donna nel pomeriggio di oggi hanno tentato di intrufolarsi in un’abitazione ad Arco Felice fingendosi dipendenti dell’Enel. I due, però, hanno trovato l’opposizione di una residente che ha allertato la Polizia dopo essersi accorta del tentativo di raggiro «Si sono presentati poco fa alla porta di casa un ragazzo di altezza media, età 33-34 anni, capelli neri e una ragazza stessa età, capelli neri lunghi stessa età. – ha raccontato la residente – Lei aveva un abito bianco mentre lui polo bianca e pantaloni scuri. Si sono spacciati per dipendenti Enel intimandomi di aprire la porta per accedere al contatore (i contatori sono nell’atrio del palazzo) e di fronte alle mie rimostranze mi hanno mostrato attraverso lo spioncino un cartellino con foto ma provo di altri elementi. Non ho aperto ed ho allertato il 113. Non aprite. Se ve li ritrovate alla porta contattate la polizia di stato».