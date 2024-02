POZZUOLI – Paura in Piazza della Repubblica a Pozzuoli dove è divampato un incendio in un locale. Le fiamme – la cui origine al momento è ignota – in poco tempo hanno distrutto la parte esterna. Sul posto ci sono i vigili del fuoco e i poliziotti impegnati in un’operazione di “Alto Impatto”. La piazza al momento è stata evacuata per motivi di sicurezza (seguiranno aggiornamenti)