A Pozzuoli i commercianti realizzano la strada dell’amore: cuori e luci per San Valentino – LE FOTO

POZZUOLI – Come era già avvenuto a Natale con le luminarie, anche per San Valentino i commercianti di via Cosenza si sono autotassati ed hanno installato decine di cuori luminosi per San Valentino. Uno splendido gioco di luci e colori che da questo pomeriggio stanno richiamando l’attenzione dei tanti che affollano la via dello shopping nel centro storico. «Pozzuoli in love, la via dell’amore» è il nome dato a via Cosenza, dove accanto ad ogni attività c’è un cuore rosso, mentre uno enorme è stato collocato all’ingresso principale della strada che porta in piazza della Repubblica. L’iniziativa è stata avallata dall’amministrazione comunale con l’assenso da parte del sindaco Manzoni e dell’assessore al commercio Zazzaro che per il 13 febbraio, nel giorno di Carnevale, hanno previsto una festa con artisti di strada che porteranno varie figure tra cui farfalla luminosa, trampoliere, sputafuoco.

