POZZUOLI – Una festa organizzata per festeggiare i 18 anni ha dato vita a un focolaio, con numerosi contagiati tra gli invitati. E’ accaduto in un locale a Licola. Al party, organizzato lunedì scorso, hanno partecipato decine di giovanissimi provenienti da Pozzuoli e dai comuni limitrofi. Molti non sono vaccinati. Dopo la notizia dei primi postivi l’Asl Napoli 2 Nord, attraverso il dipartimento di epidemiologia, ha avviato uno screening sui partecipanti: 35 sono stati rintracciati attraverso le registrazioni effettuate all’ingresso del locale e sottoposti, nella giornata di oggi, ai tamponi.