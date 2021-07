AREA FLEGREA – Massima allerta alla vigilia della finale tra Inghilterra e Italia per eventuali maxi-schermi abusivi che favorirebbero gli assembramenti. I carabinieri del Comando Provinciale di Napoli continuano senza sosta il monitoraggio del territorio con una presenza costante in città e provincia. E alla vigilia della finale del Campionato europeo di calcio si intensificano i servizi per evitare l’installazione di maxischermi abusivi e scongiurare assembramenti che potrebbero favorire il contagio. Controlli sono previsti a Pozzuoli, Quarto, Bacoli e Monte di Procida per prevenire e scongiurare anche eventuali atti di teppistici nel dopo partita. Uomini e mezzi pattuglieranno tutto il territorio flegreo.