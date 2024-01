POZZUOLI/ Festa del mandarino dei Campi Flegrei, al Rione Terra la prima tappa del 2024

POZZUOLI – Riparte la lunga kermesse dell’undicesima edizione della Festa del Mandarino dei Campi Flegrei iniziata nel mese di dicembre a Bacoli e sull’isola di Ischia. Prima tappa del 2024 Pozzuoli, al Rione Terra, nei giorni di sabato 13 e domenica 14 gennaio ospite dell’hub dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, poi, una settimana dopo, sabato 20 si proseguirà per la città di Giugliano in Campania al convento francescano di Santa Maria delle Grazie. Breve sosta a Quarto il 23 febbraio alla cantina-ristorante “Il Quarto Miglio” per una serata a tema dedicata alla cucina flegrea al gusto di mandarino ed infine, l’ultima tappa, il 2 marzo al Castello Aragonese di Baia del Parco Archeologico dei Campi Flegrei per il tradizionale convegno di chiusura dedicato alla dieta mediterranea nei percorsi enogastronomici, turistici e culturali del territorio flegreo. Con questo evento l’Associazione senza fine di lucro “L’Immagine del Mito” continua nella sua azione di valorizzazione del territorio dei Campi Flegrei e delle isole di Ischia e Procida, promuovendo l’ambiente, la natura, le attività produttive, i servizi, la cultura, il patrimonio paesaggistico ed agroalimentare unitamente al turismo, in maniera sinergica e secondo logiche di sviluppo sostenibile.

IL PROGRAMMA – Il programma di sabato 13 gennaio alle ore 11.30 prevede l’interessante intervento di Domenico Tiseo sulle eccellenze flegree della terra: il mandarino, il limone e la mela annurca; a seguire intermezzo musicale con il pianoforte di Gabriele Poerio. Si continua nel pomeriggio con gli espositori. Domenica 14, apertura alle 11 visita agli stand e al pomeriggio, alle 17.30, l’intermezzo musicale della cantante Anna Flaneur. Ore 18 tavola rotonda dal titolo “Riscopriamo il turismo nei Campi Flegrei” a cui partecipano: Luigi Manzoni Sindaco di Pozzuoli, Sergio Pepicelli Vicepresidente dell’Associazione “L’Immagine del Mito” organizzatrice della Festa del Mandarino, Francesco Maisto Presidente dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei e Felice Casucci Assessore Regionale della Semplificazione Amministrativa e del Turismo per le conclusioni e la chiusura della manifestazione. A Giovanni Musella, editore il compito di moderatore. Espongono La Cooperativa sociale Accoglienza Vincenziana di Pozzuoli, impegnata per l’inclusione sociale con l’obiettivo di sviluppare servizi alle persone e produzioni artigianali anche in campo agroalimentare; Le aziende agricole “Il Giardino dell’Orco” sul lago D’Averno e “Bobo Bio” di Cuma; L’azienda “Profumi di Napoli” produttrice di cosmetici a base di prodotti vegetali campani ed in particolare, a base di mandarino flegreo; Helios liquori e creme di Quarto, antica azienda produttrice di distillati e creme artigianali; Per l’artigianato artistico della ceramica e pittura è presente l’Associazione “Arte nei Campi Flegrei”; Per l’arte figurativa Mariano Stellatelli con la mostra fotografica “Donne percorsi di vita”; Per la tecnologia, Daniele Naviglio del Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi Federico II di Napoli; Le degustazioni dei vin flegrei a cura del “Consorzio Tutela vini Campi Flegrei e Ischia”