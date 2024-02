POZZUOLI/ Famiglie disagiate, da domani la distribuzione dei pacchi alimentari

POZZUOLI – Anche a febbraio il Comune di Pozzuoli tende la mano alle famiglie disagiate del territorio con la distribuzione dei generi alimentari di prima necessità. Per la zona di Arco Felice, si parte domani: ad occuparsene è l’Associazione Aisa, che procederà alla consegna secondo il seguente calendario: 8/02/2024 dalle ore 11.00 alle 17.00; 9/02/2024 dalle ore 9.30 alle 13.00; 12/02/2024 dalle ore 9.30 alle 13.00. Per i beneficiari residenti nelle zone di Monterusciello e Licola la distribuzione, invece, sarà effettuata presso gli uffici della Protezione Civile, in via Elio Vittorini, n.1, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 secondo il seguente calendario: Cognomi dalla A alla C: 12/02/2024; Cognomi D e S: 13/02/2024; Cognomi dalla E alla L e lettera T: 14/02/2024; Cognomi dalla M alla Z escluse le lettere S e T: 15/02/2024.