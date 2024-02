Ristoratore di Pozzuoli protagonista di un film insieme a “I Ditelo Voi”

POZZUOLI – Peppe Minieri, titolare de “La Scalinatella”, ristorante ubicato sul porto di Pozzuoli, è tra i protagonisti del film “Bang Bank – L’occasione fa l’uomo morto”. La commedia, scritta, diretta e interpretata da “I Ditelo Voi” (Francesco De Fraia, Domenico Manfredi e Raffaele Ferrante) vede in prima linea anche Martina Stella, Antonella Morea e Mario Porfito, affiancati da Pasqualina Sanna, Fabio Cocifoglia e Giuseppe Mastrocinque. Dopo un colpo in banca andato male, un goffo rapinatore si allea ai due ostaggi per tentare una disperata fuga dalla polizia. Ma l’inaspettato arrivo di una donna con un’incredibile rivelazione cambierà per sempre il corso delle loro vite. Prodotto da Partenope Pictures Entertainment di Gaetano Di Vaio, Bronx Film e Minerva Pictures, con il contributo della Regione Campania e il sostegno della Film Commission Regione Campania, ‘Bang Bank’ è uscito in esclusiva su Prime Video a gennaio. La supervisione artistica del film è affidata a Francesco Prisco, la fotografia è di Roberto Ostuni, la scenografia di Massimiliano Forlenza, i costumi di Teresa Papa, il montaggio di Davide Franco e le musiche di Andrea Bellucci.