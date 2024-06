POZZUOLI/ «Fa ambress Antonio» il dialogo tra i ladri durante il furto durato 32 secondi – IL VIDEO

POZZUOLI – «Fa ambress Antonio». E Antonio risponde: «Qua non c’è niente. Tiè, aspetta, c’è solo un salvadanaio. Lo vuoi?». E il complice all’esterno: «Prendi, prendi». È il dialogo, in dialetto napoletano, tra gli autori del furto consumato ieri notte ai danni della pizzeria “500 Grammi” in via Artiaco e ripreso interamente dalle telecamere del locale. Un furto da record: il tutto è durato appena trentadue secondi, quando le lancette dell’orologio segnavano le ore 02:52. Caschi in testa e volti travisati, i ladri hanno scassinato la serranda e uno dei due si è intrufolato nel locale mentre l’altro faceva da palo. Il bottino conta: un telefonino, il salvadanaio con le mance lasciate dai clienti e il cassetto della cassa. Di seguito il video del furto in cui si sentono i due ladri parlare tra di loro: