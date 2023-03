POZZUOLI/ Equipaggio del 118 aggredito nei “600 alloggi” di Monterusciello

POZZUOLI – Medici e infermieri del 118 sono stati aggrediti questa mattina , intorno alle 11, in via De Chirico, nei 600 alloggi di Monterusciello. Nel mirino dei violenti sono finiti gli equipaggi di un’automedica e di un’ambulanza giunti sul posto per un codice rosso Nemmeno il tempo di accedere nell’appartamento della paziente, oramai in arresto cardiaco, che il figlio di quest’ultima sferra uno schiaffo al medico 118, mentre altri 3 componenti del nucleo familiare aggrediscono l’autista. Attimi concitati durante i quali si è temuto il peggio prima dell’arrivo delle forze dell’ordine che hanno riportato la situazione alla normalità.

LA DENUNCIA – A segnalare e denunciare l’episodio è l’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate” che ha lanciato l’allarme sul numero di aggressioni subite dal personale medico e infermieristico dell’Asl nel 2023: ben 6 in territorio Asl Napoli 2 Nord, mentre sono 16 le aggressioni totali tra Napoli 1 e Napoli 2 da inizio anno.