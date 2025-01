POZZUOLI/ Episodi di truffa dello specchietto in Via Solfatara

POZZUOLI – Da qualche giorno in via Solfatara è stata notata un’auto di grossa cilindrata di colore grigio con a bordo 2 uomini. Questi, approfittando del traffico che si forma in corrispondenza del ponte della metropolitana, colpiscono con un pugno le fiancate delle auto,simulando l’impatto con il loro retrovisore. A quel punto fingono di essere state vittime di un sinistro e, dopo aver accusato l’automobilista di turno, si fanno liquidare in contanti il fantomatico danno. La classica “truffa dello specchietto” nella quale finora sarebbero caduti diversi automobilisti.