POZZUOLI – Cinque mesi di chiusura per il tunnel che collega Arco Felice con Lucrino. Il termine ultimo, promesso dal sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, è scaduto e ad oggi non si conoscono le sorti dell’importante galleria. Nella città dei lavori senza fine (ancora non si sa quando aprirà il tunnel Tangenziale-Porto che viaggia con oltre 4 anni di ritardo) questo intervento, reso necessario da un’indagine della Procura, ha evidenziato ancora una volta come alle parole non seguono i fatti. Il silenzio del sindaco Figliola e della sua amministrazione, che avevano paventato l’ipotesi di una parziale riapertura al termine dei lavori al primo lotto, lascia spazio a qualche dubbio. Non è che la consegna slitterà ancora?