POZZUOLI -Due auto sono state rubate nelle ultime 48 ore a Monterusciello e altre 5 sono finite nel mirino dei ladri che hanno portato via ruote, stereo e provocato numerosi danni. I primi due furti sono avvenuti tra ieri e l’altro ieri nella zona delle cooperative, in via Modigliani, dove dai parchi residenziali della zona sono state portate via due Fiat 500 L. I ladri starebbero utilizzando una chiave codificata che permetterebbe loro di aprire e mettere in moto le auto da rubare.

I FURTI – Episodio analogo era avvenuto qualche giorno fa in via Virgilio ad Arco Felice dove, sempre in un parco privato, era stata scassinata e rubata una Lancia Y. Negli ultimi tre a una vettura all’interno di un complesso residenziale in località “La Schiana” sono state rubate le ruote. Stessa cosa è avvenuta in via Allodi e via Pagano, sempre a Monterusciello, dove sono stati segnalati furti di pneumatici e danni a diverse vetture.