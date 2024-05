POZZUOLI/ Emergenza bradisismo, 20 famiglie ospitate negli alberghi

POZZUOLI – Sono 2o al momento le famiglie di Pozzuoli trasferite presso le strutture alberghiere disponibili all’accoglienza. Anche la struttura sportiva del PalaTrincone a Monterusciello continua ad aprire le sue porte gli sfollati. Intanto sul territorio proseguono i sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco e dei tecnici comunali per verificare l’agibilità degli edifici pubblici e privati. Nessuna battuta d’arresto anche per i controlli antisciacallaggio da parte delle forze dell’ordine. Non sono stati infatti segnalati furti presso le abitazioni sgomberate. Risulta sempre attivo presso la Sala operativa della Prefettura di Napoli il Centro di coordinamento soccorsi riunito dal Prefetto, Michele di Bari, al verificarsi della scossa di terremoto di magnitudo 4.4, la più forte degli ultimi 40 anni.