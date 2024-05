POZZUOLI/ “AperiMunnezza” a Licola mare: le associazioni fanno squadra per la raccolta rifiuti

POZZUOLI – Cittadini e associazioni fanno squadra per l’ambiente. Nella giornata di ieri, a Licola mare, a partire dalle 16:30 fino al tramonto, si è tenuta l’iniziativa “AperiMunnezza”. Giochi a squadre di raccolta dei rifiuti e a seguire un aperitivo solidale con “La bottega dei semplici pensieri”. Sulla spiaggia di Cuma sono state raccolte decine di sacchetti di immondizia dannosa per l’ecosistema marino. Un evento importante per tenere alta l’attenzione su questa grave emergenza ambientale.