POZZUOLI – La polizia locale di Pozzuoli entra in classe e porta l’educazione stradale tra i banchi, a contatto diretto con i più piccoli. Un’esperienza già vissuta negli anni, ripartita in questi giorni sul territorio cittadino. Prima tappa alla scuola San Giuseppe. I piccoli hanno avuto modo di conoscere la figura dell’agente della municipale per imparare come comportarsi sulla strada per la loro sicurezza e per quella degli altri, a partire dal modo corretto di attraversare la strada fino a quello di camminare sul marciapiedi, passando per l’importanza di dare la mano agli adulti e finendo con l’apprendere il modo corretto di leggere la segnaletica stradale. Gli agenti del Comando puteolano hanno spiegato ai più piccoli l’importanza del Codice della Strada e del rispetto, sottoponendoli poi ad un esame in bici per conseguire al termine della giornata un patentino di guida simbolico.

L’ESAME – Un debutto nel mondo dei grandi, per capire la necessità delle regole soprattutto in strada. I piccoli allievi, che avevano già precedentemente avuto lezioni in merito dai propri insegnanti per poi continuare in aula con il corpo della municipale, per dettagli pratici, si sono divincolati in un percorso stradale con semafori, rotatorie, cartelli di stop, dare la precedenza e attraversamento pedonale. Dopo le lezioni in aula, la prova pratica ha rappresentato il momento conclusivo e più significativo di un progetto più ampio di educazione stradale che da settembre coinvolgerà tutte le scuole del territorio puteolano, da Licola ad Agnano. I bambini, accompagnati dagli insegnanti, hanno superato con successo l’esame sotto l’occhio attento degli agenti della polizia locale. Il progetto è nato anni fa, ma negli ultimi due anni a causa della pandemia aveva subito una sospensione temporanea.