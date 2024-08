POZZUOLI/ ECG ed Holter: i nuovi servizi della farmacia La Marca

POZZUOLI – La Farmacia Solfatara “La Marca” a Pozzuoli, aperta h24, offre nuovi servizi ai suoi clienti. A disposizione uno staff pronto ad ascoltarti e capace di consigliarti la soluzione più innovativa e adatta alle tue esigenze. Con la Farmacia Solfatara della Dr.ssa La Marca Paola puoi fare infatti affidamento su un team attento, competente e capace, sempre aggiornato e preparato per qualsiasi tipo di urgenza.

I NUOVI SERVIZI – ECG (elettrocardiogramma) è un esame non invasivo che registra l’attività elettrica del cuore per identificare varie condizioni cardiovascolari o sue normali attività. HOLTER PRESSORIO-CARDIACO (24H-48H),piccolo strumento con bracciale non invasivo che serve a monitorare la pressione arteriosa per 24h. HOLTER CARDIACO è un piccolo dispositivo che con degli elettrodi applicati sul torace, registra e monitora in maniera costante l’attività elettrica del cuore riscontrando eventuali anomalie della frequenza cardiaca, aritmie o eventuali patologie nell’arco delle 24/48h. Prenditi cura del tuo cuore, referto in pochi minuti ed è possibile farli ogni pomeriggio previa prenotazione sui nostri canali social, app o WhatsApp al numero 0815269023.