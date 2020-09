POZZUOLI – Si ritorna a scuola dopo una lunga pausa legata all’emergenza coronavirus e le polemiche sono già tante. I contagi non stentano a diminuire e la paura tra le famiglie cresce. Pochi minuti fa in redazione è pervenuta una segnalazione da parte di alcuni genitori che puntano l’indice contro una scuola di Pozzuoli: «Ecco come vengono consegnate le mascherine ai nostri figli. Vengono inserite in una bustina per alimenti non sigillata».