POZZUOLI – Una multa e una squalifica per la Puteolana 1902 dopo la prima giornata di campionato. Il giudice sportivo ha deciso di sanzionare i granata per l’interruzione della partita contro il Fasano a causa del lancio di fumogeni, petardi e sassi da parte dei tifosi, che hanno agito dall’esterno dello stadio Domenico Conte. La multa è di 1550 euro, in quanto la Puteolana è considerata oggettivamente responsabile. Inoltre è scattata anche la squalifica fino al 7 ottobre per il presidente Emanuele Casapulla per aver “rivolto ad un calciatore avversario frase offensiva”.