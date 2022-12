POZZUOLI/ E’ Natale se vuoi: mercatini e atmosfera da “polo Nord” a Monterusciello

POZZUOLI – Dal 16 al 18 dicembre la Chiesa Santa Maria degli Angeli e Santa Chiara d’Assisi con il gruppo giovani “Ruah”, è lieta di invitarvi ai Mercatini di Natale, che si svolgeranno a Monterusciello, nel piazzale della parrocchia (in via Curzio Malaparte). Ci saranno esposizioni di prodotti artigianali e culinari. Nel cortile interno sarà allestito un vero e proprio “Polo Nord” con la casa di Babbo Natale, i laboratori degli elfi e attività gratuite ed inedite per tutti i bambini che vorranno partecipare. Lo scopo che il gruppo Ruah si ripropone è quello di far conoscere alla popolazione di Monteruscello, le nuove attività dei giovani della parrocchia stessa, finalizzate all’incremento della socialità all’interno del quartiere, al fine di permettere a giovani e ragazzi l’ottenimento di un posto sicuro nel quale sentirsi protetti, offrendo loro divertimento e benessere, grazie anche all’utilizzo di un mezzo espressivo completo come il Teatro. Ciò che proponiamo è uno spazio in cui accrescere la voglia di stare insieme attraverso lo sviluppo di valori sani, togliendo tali ragazzi da possibilità negative che ne varrebbero del futuro dei giovani stessi. Operiamo nel sociale, offrendo loro anche piccoli sorrisi o soddisfazioni personali, attraverso attività ludiche e religiose. La crescita dell’individuo in questo gruppo è fondamentale, in quanto, pone le basi per la realizzazione personale e collettiva. Vi invitiamo dunque ad un percorso guidato, della durata di tre giorni, che induce alla contemplazione del mistero del Natale.

LE SERATE – Tra le attività, il 18 ci sarà un momento riflessivo dal titolo “E’ Natale se vuoi”, uno spettacolo teatral-musicale che porterà alla riflessione del Vero significato del Natale, legato alla nascita di Gesù, “nato in una povera stalla di Betlemme, per entrare nella povera stalla dei nostri cuori e riempirli del suo amore”. Le serate del 16 e 17, invece, ci saranno concerti per adulti e bambini, momenti di divertimento e spensieratezza. L’aria Natalizia si respirerà passeggiando tra gli stand, arrivando (attraverso un percorso guidato) alla casa di Babbo Natale, con cui poter parlare e consegnare la letterina per ricevere in tempo il proprio regalo; ma non è ancora finita, gli elfi vi condurranno nel laboratorio del Polo nord, in cui poter realizzare biscotti, lavoretti con pittura e la letterina di Natale.

Ecco il programma completo:

-Giorno 16: alle ore 16 si parte con l’accoglienza dei bimbi, il ballo degli Elfi e la Baby Dance. Dopodiché ci saranno i laboratori per i piccoli. Alle ore 18 la Santa Messa e a seguire, il concerto spirituale dei Cantori Flegrei. Alle ore 20 una tombolata con premi esclusivi. Alle ore 21 ci sarà lo street food e musica in piazza.

-Giorno 17: alle ore 10 i piccoli faranno colazione con Babbo Natale e alle 11 partirà il laboratorio con gli Elfi. Alle ore 12 il ballo con gli Elfi. Nel pomeriggio alle ore 16 inizierà la Baby Dance e alle ore 17.45 i piccoli saluteranno Babbo Natale. Alle ore 18 la Santa Messa, alle ore 19 il magico quizzettone accompagnato dalla tamurriata napoletana. Alle ore 21 ci sarà lo street food e musica in piazza.

-Giorno 18: alle ore 9,30 colazione con Babbo Natale. Alle ore 10 la Santa Messa per i bimbi. Alle ore 11.10 sarà consegnata a Babbo Natale la letterina natalizia e verranno scattate foto ricordo. Alle 11.25 tutti ai fornelli e saluteremo Babbo Natale. Successivamente la Santa Messa per gli adulti. Alle ore 16 ci sarà l’accoglienza per i piccoli con la Baby Dance. Alle ore 16.30 una caccia al tesoro insieme agli Elfi. Alle ore 17,30 spettacolo degli Elfi “Se ci sei il Natale è salvo“. Alle ore 18.30 i bambini saluteranno Babbo Natale augurandogli buon viaggio e tutti insieme canteremo la sigla finale. Alle ore 20 i Giovani Ruah si esibiranno nello spettacolo “E’ Natale se vuoi” (canti Natalizi e riflessione sul vero Natale). Alle ore 21 ci sarà lo street food e musica in piazza.