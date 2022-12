Sciacalli a Casamicciola: 37enne si finge falso volontario della Protezione Civile

ISCHIA – È pomeriggio a Casamicciola e i carabinieri della stazione di Forio sono impegnati nel servizio anti-sciacallaggio. Si percorre il lungomare quando la gazzella nota, all’altezza del monumento dell’ancora, un uomo con indosso un giubbotto e una pettorina della protezione civile. La cosa non quadra e, fermato l’uomo, partono gli accertamenti. Quell’uomo – un cittadino ucraino classe ‘85 già noto alle forze dell’ordine – indossa indumenti risultati rubati lo scorso due dicembre all’interno di un mezzo della protezione civile a Casamicciola in via monte della misericordia. Dalle prime indagini pare che il 37enne usasse giubbotto e pettorina per oltrepassare indisturbato i varchi di accesso presenti sul lungomare di Casamicciola dove è interdetto il transito ai non autorizzati. Gli indumenti sono stati restituiti alla protezione civile mentre il 37enne è stato denunciato per ricettazione e usurpazione di titoli.