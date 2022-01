POZZUOLI – I carabinieri della stazione di Pozzuoli hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Andrea Maddaluno, 25enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Il giovane è stato fermato durante un posto di controllo e la sua agitazione ha incuriosito i militari. Il motivo da ricercare nelle 17 dosi di marijuana che il 25enne nascondeva addosso. Con sé anche 180 euro la cui origine è ritenuta illecita. La perquisizione è stata estesa anche alla sua abitazione. E per la seconda volta il bilancio è stato positivo. Ancora droga e denaro: altre 11 grammi dosi di marijuana che si sommano ai 25 che portava con sé e 500 euro in banconote di vario taglio. In casa anche materiale per il confezionamento e un coltello intriso di stupefacente. Il 25enne è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa di giudizio.