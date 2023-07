POZZUOLI/ «Dove sono i soldi per il monitoraggio dell’aria?» Nuovo sit-in di protesta ai depuratori di Licola

POZZUOLI – Un nuovo sit-in di protesta per dire “Basta” alla puzza proveniente dai depuratori di Cuma-Licola è in programma per domani sera, mercoledì 5 luglio, alle ore 21. La nuova manifestazione è stata organizzata dagli attivisti del comitato “Civico Flegreo” che hanno dato appuntamento a residenti e ambientalisti all’ingresso dell’impianto di depurazione. «Dove sono finiti i nostri circa 200 mila euro “spesi” per monitorare l’aria? Quali sono i referti? Perché non sono all’evidenza di tutti nonostante siano stati spesi soldi pubblici e per giunta di ognuno di noi? Non un passo indietro. Se tieni veramente all’incolumità dei tuoi cari, ti aspetto!» è lo slogan lanciato dal vicepresidente del comitato Antonio Maione.