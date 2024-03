POZZUOLI/ «Dov’è il piano sponsor dell’amministrazione?» L’accusa di Marzia Del Vaglio e le urla del sindaco

POZZUOLI – Duro botta e risposta durante il consiglio comunale di questa notte tra il sindaco Gigi Manzoni e la consigliera comunale di opposizione Marzia Del Vaglio. Quest’ultima, durante il suo intervento, ha chiesto lumi sulle somme in entrata derivanti da sponsor il cui piano per il terzo anno consecutivo non sarebbe stato allegato al bilancio. Così facendo, a detta di Del Vaglio, non ci sarebbe trasparenza nei confronti degli stessi operatori economici. «Stanotte, durante il Consiglio Comunale di Pozzuoli, è andata in onda una scena avvilente.

Durante il mio intervento, ho chiesto al Sindaco di chiarire per quale ragione – per il terzo anno – al bilancio si prevedono somme in entrata derivanti da sponsor, senza allegare (come prevederebbe il regolamento) il piano sponsor. – ha fatto sapere Marzia Del Vaglio – Il piano, barbaramente dimenticato, consentirebbe agli operatori economici di conoscere in anticipo quali eventi è possibile sponsorizzare, aumentando la trasparenza e la concorrenza.»

LE URLA – «Quello che sentite urlare fuori dal microfono, in risposta, non è un passante. È l’attuale Sindaco di Pozzuoli. –ha aggiunto Del Vaglio che sulla sua pagina Facebook ha pubblicato il video del suo intervento in cui si sentono le urla del sindaco Manzoni e le parole di imbarazzo del presidente del consiglio Mimmo Pennacchio – È l’uomo che si vanta di voler ricostruire il PD a Pozzuoli. In questo contesto, in cui non si conosce (o non si capisce) il significato di quello che si dice, il Presidente del consiglio chiede a me di moderare i toni. Poi mi chiedete come mai non ho mai provato la ricomposizione con la maggioranza dentro al Pd».