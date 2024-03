POZZUOLI/ Bilancio approvato al consiglio-bis, soddisfatto Manzoni: «Un’unica visione, il bene dei cittadini»

POZZUOLI – «La scorsa notte, dopo un dibattito di quasi dieci ore, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di Previsione 2024-2026 e il documento Unico di programmazione. Gli atti adottati contengono indirizzi fondamentali per lo sviluppo del territorio e per l’accrescimento del benessere dell’intera collettività. Con la collaborazione dell’intera amministrazione, abbiamo pianificato interventi significativi per il futuro della nostra città». È quanto fa sapere il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, al termine del consiglio comunale andato in scena ieri, due giorni dopo la bagarre di mercoledì durante la quale era emerso un “difetto” nel documento 2024-2026.

GLI INTERVENTI – «Le risorse stanziate – ha aggiunto Manzoni – sono destinate in gran parte alla riqualificazione dei quartieri di Monterusciello, Reginelle, Licola e del Castagnaro e a misure di sostegno in favore delle fasce deboli. Grazie ai Consiglieri Comunali, agli Assessori, al Segretario Generale, ai Dirigenti e ai dipendenti che, con impegno e professionalità, hanno contribuito alla stesura del Bilancio. Il documento contabile, nel pieno rispetto degli equilibri, garantisce il finanziamento di molteplici iniziative fondamentali per il definitivo rilancio economico e sociale della nostra Città. Un ringraziamento particolare va alla Dr.ssa Daniela Caianiello che, con la sua attenta e scrupolosa attività, ha consentito il raggiungimento di parametri di virtuosità e di performance invidiabili. Le polemiche di questi giorni, legate a un mero refuso tecnico, sono state del tutto ingenerose e strumentali. A lei, anche in nome dell’intera amministrazione, rinnovo la mia incondizionata fiducia e la mia personale stima. Nei prossimi giorni illustreremo nel dettaglio i progetti più significativi contenuti nel DUP che, in linea con i contenuti del programma elettorale e nelle linee programmatiche di mandato, contribuiranno ad accrescere le condizioni di benessere, di vivibilità e di sicurezza della nostra collettività. Il bene dei cittadini è la nostra visione, sempre.»