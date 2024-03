POZZUOLI/ In Africa donata una scuola intitolata al compianto Rino Laringe

POZZUOLI – Un gesto nobile da parte della famiglia Laringe che ha donato una scuola in Benin. L’istituto è stato intitolato al compianto Lino Laringe. Al taglio del nastro, nel paese africano, hanno partecipato la figlia e la moglie dell’imprenditore scomparso. «Aver donato a questi bambini una scuola per poter migliorare le loro condizioni di vita ha fatto guarire il mio cuore da tante ferite. Aver inaugurato una scuola che porta il nome di mio padre è stato uno dei pochi giorni più felici della mia vita da quando non ci sei più! Tu eri lì, eri presente nei sorrisi e negli occhi di quei bellissimi bambini!» è stato il commovente messaggio della figlia Martina. La scuola è stata inaugurata durante una cerimonia a cui hanno preso parte adulti, bambini e il console del Benin in Italia.