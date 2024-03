Nasce Caffè Puteoli, l’oro nero della città di Pozzuoli: tre miscele dedicate a Cuma, Serapide e Averno

P OZZUOLI – Caffè Puteoli è il frutto del coraggio e dello slancio di un giovanissimo imprenditore, Giovanni Di Costanzo, giovane torrefattore che ha deciso di puntare tutto sul proprio territorio per offrire un’esperienza di gusto unico e intenso per chi cerca qualità, genuinità e artigianalità e non si accontenta dei soliti caffè industriali. In un’epoca in cui il mercato del caffè è dominato da grandi aziende industriali, Gianni Di Costanzo, torrefattore puteolano, si sta facendo conoscere e apprezzare nel settore del caffè artigianale, grazie ad un approccio unico e radicato nel territorio. La sua creazione, Caffè Puteoli, offre un’esperienza di gusto fuori dal comune e, nel contempo, racconta la storia di Pozzuoli in tre miscele: Miscela Averno “forte e cremosa”; Miscela Cuma “cremoso” e Miscela Serapide “decaffeinato”.

IL TRIBUTO A POZZUOLI – Il fondatore di Caffè Puteoli ha capito l’importanza dell’artigianalità e della qualità. A differenza dei caffè industriali, che spesso utilizzano tecniche di tostatura ad alta temperatura per mascherare la qualità inferiore dei chicchi, Caffè Puteoli si concentra sulla selezione attenta delle materie prime. Questo approccio garantisce un prodotto finale che è distintamente superiore in termini di aroma e gusto. La decisione di focalizzarsi sul proprio territorio ha permesso a Caffè Puteoli di creare un legame forte con la comunità locale. La miscela è un tributo alla storia di Pozzuoli, dove il giovanissimo imprenditore Giovanni Di Costanzo è nato nel 1990. Il torrefattore flegreo non solo ha reso il marchio unico, ma ha anche creato un senso di orgoglio tra i consumatori, locali facendo scoprire questa connessione culturale. L’immagine scelta è potente, colpisce subito e richiama le origini della città puteolana. Si può assaggiare Caffè Puteoli gratuitamente presso la torrefazione e prenotare la confezione della misura che desideri nella sede in viale Degli Imperatori 21 Pozzuoli (Na).