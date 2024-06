POZZUOLI/ Dopo un tuffo in mare partorisce nella cabina di un lido

POZZUOLI– Sono circa le 7:30 quando alla centrale operativa del 118 arriva una richiesta di soccorso per “parto precipitoso” in un lido di via Miliscola a Pozzuoli. I soccorritori giunti sul posto si trovano dinanzi ad una bellissima scena, madre e figlia legate ancora dal cordone ombelicale all’interno di una cabina del lido. Immediatamente parte la corsa verso il Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, mamma e figlia stanno bene. Secondo le prime ricostruzioni la donna, già al nono mese di gravidanza, era uscita per fare un bagno al mare quando poi è sopraggiunto il lieto evento.