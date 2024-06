Forte sciame sismico a Pozzuoli: la scossa più forte di magnitudo 3.7

POZZUOLI – Torna a tremare la terra a Pozzuoli. A partire dalle 03:48 di oggi è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei. Al momento sono stati rilevati in via preliminare 15 terremoti, dei quali quattro di magnitudo superiore a 2.5. L’evento più significativo è stato localizzato in zona Agnano-Pisciarelli e si è prodotto alle 04:09, ora locale, alla profondità di 2.6 km con magnitudo Md=3.7± 0.3, preceduto da altre due scosse di magnitudo 3.0 e 3.5.