L’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli resterà chiuso per un mese

POZZUOLI – Resterà chiuso per un mese l’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli. Come da programma è partita l’ultima fase delle lavorazioni previste che interesserà lo spazio dell’arena e l’area di accesso ai sotterranei. Si tratta di interventi di restauro e di miglioramento delle condizioni di fruizione del sito dove sono in corso lavori finanziati con risorse PON. L’Anfiteatro resterà chiuso al pubblico dal 12 giugno al 15 luglio. «Siamo consapevoli del disagio arrecato e del dispiacere di non potere mostrare per un po’ il nostro Anfiteatro, ma siamo altrettanto certi che questo piccolo sacrificio ci consegnerà un luogo più bello da visitare» fa sapere con una nota il Parco Archeologico dei Campi Flegrei.