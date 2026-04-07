POZZUOLI/ Dopo Pasquetta resta sporca la spiaggia delle “Monachelle”

POZZUOLI – Da una parte gli incivili, dall’altro io mancato prelievo di rifiuti hanno consegnato una parte di spiaggia sporca all’indomani della Pasquetta. È questa la triste cartolina che arriva dalla spiaggia delle “Monachelle” di Arco Felice dove oggi alle 18 c’erano a terra ancora cartacce, bottiglie e spazzatura. Un triste rituale che si ripete ormai ad ogni festività, in particolare durante la notte di San Lorenzo, Ferragosto e nei giorni di maggiore affluenza sugli arenili della città di Pozzuoli.