Pasqua e Pasquetta di controlli al porto di Pozzuoli: controllate 114 persone, sei trovate con droga addosso

POZZUOLI – Task force in azione a Pasqua e Pasquetta sul porto di Pozzuoli. Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale hanno dato vita a un’attività di controllo nella zona degli imbarchi per le isole di Ischia e Procida anche con l’ausilio di unità cinofile. Il bilancio totale del servizio di ordine pubblico conta 114 persone identificate di cui 26 positive in SDI, mentre 26 sono stati i veicoli controllati. Sei invece sono le persone fermate e sanzionate per possesso di cannabis.