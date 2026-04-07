America’s Cup, Rione Terra nel degrado «Simbolo di Pozzuoli deserto e abbandonato» – LE FOTO

POZZUOLI – Porte divelte, pareti danneggiate, marmi imbrattati, impianti danneggiati, sporcizia. C’è di tutto nel dossier fotografico che arriva dal Rione Terra di Pozzuoli, da fiore all’occhiello della città a ennesimo simbolo di degrado. A denunciare lo scempio è il consigliere comunale Guido Iasiello che ha mostrato lo stato in cui versa la parte dell’antica rocca sotto la gestione diretta del comune di Pozzuoli «Sono passati 4 anni tra annunci, promesse e proclami sulla valorizzazione del Rione Terra, con il Sindaco e l’amministrazione che governa questa città che hanno parlato anche di manifestazioni di interesse legate all’America’s Cup. – fa sapere Iasiello – A fine febbraio sono stati portati e votati in Consiglio comunale due atti: uno sulla valorizzazione del Rione Terra e uno per l’ok per ospitare i team dell’America’s Cup sulla Rocca. Eppure, oggi, di tutto questo non si vede ancora l’ombra. E fa ancora più male vedere che, in un periodo come questo, a Pasqua, con una giornata di sole, il Rione Terra dovrebbe essere pieno di puteolani e turisti. Invece è deserto. Il Rione Terra è nel degrado, nell’abbandono, nella fatiscenza e nella vandalizzazione – aggiunge –Questo è il risultato dell’incapacità amministrativa: tante parole, zero risultati. Ora basta! Serve una svolta vera, con tempi certi, interventi immediati e una visione concreta. Questa amministrazione ha dimostrato di non essere in grado di garantirli».