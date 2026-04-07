Terminato lo sciame sismico: le scosse più forti di magnitudo 2.6 e 3.3

POZZUOLI – L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore locali 04:32 (UTC 02:32) di questa notte costituito in via preliminare da 16 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (16 localizzati) e magnitudo massima Md = 3.3 ± 0.3 localizzati nell’area dei Campi Flegrei. La scossa più forte è stata di magnitudo pari a 3.3 avvertita alle 04:32, seguita due minuti dopo da una seconda di magnitudo 1.6 e da una terza, alle 04:38, di magnitudo pari a 2.6.