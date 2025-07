POZZUOLI/ Dopo la tragedia di Augusto arriva una multa per danni stradali. La famiglia «Siamo inorriditi»

POZZUOLI – Una multa di 42 euro per aver danneggiato i pali della segnaletica stradale, un lampione e il corrimano della galleria. E’ la multa arrivata questa mattina ad Augusto Di Meo, lo zio del 18enne morto dieci giorni fa in un tragico incidente stradale a Lucrino e proprietario del Kymko Ak 550 sul quale quel giorno viaggiava il giovane. Di Meo senior dovrà pagare al comune di Pozzuoli i danni provocati dal nipote morto. Un atto dovuto, figlio di una burocrazia che applica i codici e le norme che i familiari della vittima fanno fatica ad accettare. «Penso che sia vergognoso che il comune di Pozzuoli anziché mostrare solidarietà e partecipazione al dolore della famiglia di Augusto, morto a soli 18 anni, a 10 giorni dall’accaduto si preoccupi di notificare un verbale perché Augusto morendo ha danneggiato il palo della segnaletica. La famiglia è rimasta inorridita da un comportamento così poco rispettoso riguardo al dolore che sta vivendo in questi giorni» fa sapere al nostro giornale Augusto Di Meo, lo zio del 18enne.