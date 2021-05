POZZUOLI – Una donna in evidente stato confusionale è stata notata questa sera in via De Curtis a Monterusciello. A prestarle i primi soccorsi sono stati alcuni residenti del lotto 4. La donna ha raccontato loro di essere partita da Secondigliano in pullman per “andare a vedere il mare” In questi minuti si trova davanti a un’edicola accudita dai residenti che le hanno dato da mangiare. «L’abbiamo trovato seduta qui e ci ha detto di non ricordare nulla. Dice di avere un figlio, ma non sa dirci il nome. Lei dice di chiamarsi Luisa. Chiediamo un aiuto affinché qualcuno ci dia una mano a rintracciare i suoi familiari» racconta una donna che ha chiesto sostegno a Cronaca Flegrea.

*Chiunque dovesse riconoscerla può contattare la nostra redazione al numero 3292421606.