POZZUOLI – E’ caccia in queste ore a un 30enne di Pozzuoli che nella notte ha accoltellato l’ex compagna di 49 anni. L’aggressione è avvenuta in un villino in via Celle. A dare l’allarme è stata l’anziana madre della vittima, soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie”. In queste ore la donna è stata sottoposta a un delicato intervento ai polmoni.

IL TENTATO OMICIDIO – Stando alle prime ricostruzioni l’uomo avrebbe colpito con due coltellate la ex per poi darsi alla fuga. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Polizia di Pozzuoli che indagano sull’accaduto. (seguiranno approfondimenti)