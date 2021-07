POZZUOLI – Domani, alle 17 (in seconda convocazione venerdì 30 luglio alle ore 11), nell’aula consiliare “Nino Gentile” di via Tito Livio al Rione Toiano, si riunirà, in seduta straordinaria e urgente a porte chiuse per l’emergenza Covid, il Consiglio comunale di Pozzuoli. All’ordine del giorno: Petizione popolare proposta dai Consiglieri Comunali avente ad oggetto: Raccolta firme a sostegno del rientro, a via Roma, del Mercato giornaliero non alimentare – Mercato di via Roma, presa d’atto del fallimento del trasferimento sperimentale da via Roma a via Petito – nuove determinazioni; Mozione relativa all’emergenza covid – Campi Flegrei Sicuri; tre Interrogazioni sui seguenti argomenti: “Peggioramento della qualità del mare a Pozzuoli”; “Colonnine per il monitoraggio dell’area di Licola” e “Attivazione dei PUC (Progetti Utili alla Collettività) nel Comune di Pozzuoli per i percettori della misura del Reddito di Cittadinanza”; Mozione per annullamento/revoca in autotutela della delibera di Giunta n° 4 del 12/01/2021- “Presentazione di istanza per accesso alle risorse per il trasporto rapido di massa ed atti conseguenziali”; Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2020; Approvazione della variante urbanistica semplificata: Riqualificazione via Napoli collegamento Rione Terra 2° Lotto funzionale.