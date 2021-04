POZZUOLI – Un elevato numero di docenti in quarantena ha fatto scattare la sospensione delle attività didattiche in presenza alla scuola media del IV circolo “Pergolesi” di Arco Felice. In particolare, le attività in presenza per tutte le classi della scuola secondaria verranno sospese dal 26 al 30 Aprile. “Si precisa che le rimodulazioni orarie sono dovute, nostro malgrado, esclusivamente alla necessità della forzata quarantena di numerosi docenti dell’Istituto.” si legge nell’avviso a firma della dirigente scolastica. Le attività scolastiche proseguiranno con la formula della didattica a distanza nella fascia oraria compresa tra le 8:15 e le 14. Mentre gli alunni delle classi terze impegnati nelle Prove Invalsi si recheranno a scuola nei giorni e negli orari stabiliti nel Calendario Invalsi.