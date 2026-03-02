POZZUOLI/ Distretto ASL verso il trasferimento, sindacati e cittadini sul piede di guerra “Si penalizzano anziani e persone fragili”

POZZUOLI – C’è preoccupazione per lo spostamento del distretto sanitario 35 da via Terracciano, centro di Pozzuoli, a Monterusciello, in via Alvaro. Oltre ai cittadini, a manifestare “grande preoccupazione” è lo SPI-CGIL – Lega di Pozzuoli che ha scritto al presidente della regione Roberto Fico, al sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni e alla dirigente dell’ASL Napoli 2 Nord Monica Vanni. “Qualora tale spostamento dovesse essere confermato, rappresenterebbe un ulteriore duro colpo per gli abitanti del centro storico, già fortemente provati da anni dalle continue scosse dovute al fenomeno del bradisismo.” si legge nella lettera “La perdita di un presidio sanitario in questa parte della città costituirebbe una grave penalizzazione per la popolazione e una mancanza di sensibilità da parte di chi ha assunto tale decisione, senza tenere conto che Pozzuoli è una città vasta e disarticolata, con quartieri non adeguatamente collegati tra loro e un sistema di trasporto pubblico spesso inefficiente. La chiusura degli ambulatori nel Centro storico significherebbe penalizzare soprattutto le fasce più deboli: anziani, persone fragili e cittadini con difficoltà di spostamento.”

LA RICHIESTA – Da qui la decisione di chiedere un incontro urgente con Asl, Regione e Comune. “Per tali ragioni, lo SPI-CGIL chiede al Presidente della Regione Campania, al Sindaco di Pozzuoli e alla Direzione della ASL Napoli 2 Nord un incontro urgente, al fine di discutere la problematica e individuare una soluzione condivisa che tuteli il diritto alla salute e la prossimità dei servizi per tutti i cittadini”.