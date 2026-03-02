Protezione Civile, a Bacoli si testa il nuovo “campo base” per l’emergenza

BACOLI – Si terrà domani, alle ore 10.30 a Bacoli, in via Cuma, alla presenza dell’Assessora regionale alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta, del sindaco della Città metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, del sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione, del commissario Straordinario per l’attuazione degli interventi pubblici nell’area dei Campi Flegrei, Fulvio Maria Soccodato, del prefetto di Napoli, Michele di Bari, l’inaugurazione dell’area Ammassamento soccorsi utile come presidio di protezione civile nell’ambito delle emergenze del territorio. Si tratta del “campo base” allestito per l’occasione dalla protezione civile della Regione Campania e finanziato da città Metropolitana di Napoli con un investimento da 500mila euro, dove confluiranno, in base al Piano di protezione civile del Comune di Bacoli, uomini e mezzi per la gestione delle attività necessarie a garantire i soccorsi in caso di necessità sul territorio comunale. Domani la nuova area sarà testata anche con la partecipazione di tutte le forze operative che dovrebbero fruirne all’occorrenza.