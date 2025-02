POZZUOLI/ Dissequestrato il circolo dei Di Costanzo a Via Napoli

POZZUOLI – È stato dissequestrato il circolo ricreativo “Via Napoli Game” chiuso la scorsa settimana dai carabinieri in traversa Corso Umberto I, a via Napoli. Il Gip di Napoli, in sede di udienza, ha convalidato la misura eseguita dai militari il 4 febbraio rigettando però il sequestro preventivo e ordinando quindi la restituzione del bene all’intestatario, un 66enne di via Napoli con diversi precedenti penali alle spalle. “Dalla lettura degli atti non si evince che nel locale sequestrato fossero in atto giochi d’azzardo” è stata la motivazione del giudice che ha riconosciuto lo status di club privato non aperto al pubblico.