POZZUOLI/ Controlli nelle “zone rosse”: due pregiudicati e un parcheggiatore abusivo allontanati

POZZUOLI – Tre persone denunciate e allontanate dalle zone rosse di Pozzuoli. È il bilancio del week-end di controlli effettuati dalla Polizia tra Monterusciello, centro storico e via Napoli, le tre aree attenzionate dal nuovo dispositivo messo in campo dalla Prefettura di Napoli. Nella giornata di ieri i poliziotti del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – hanno fermato, denunciato e allontanato un pregiudicato di 46 anni che molestava alcuni passanti. Sabato sera invece una pattuglia ha fermato un parcheggiatore abusivo a via Napoli. Si tratta di un 51enne già sottoposto a Dacur. Infine i controlli si sono concentrati nel centro storico di Pozzuoli un pregiudicato di 55 anni è stato sorpreso in atteggiamenti molesti. Anch’egli è stato allontanato e denunciato secondo il nuovo dispositivo di sicurezza sulle “zone rosse”.