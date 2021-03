POZZUOLI – In via precauzionale, è stata disposta per questa settimana la chiusura al pubblico degli uffici della Fiscalità Locale di via Campana, dove un dipendente comunale è risultato positivo al covid-19. L’amministrazione ha già disposto per domani la sanificazione dei locali ed entro venerdì saranno effettuati i tamponi a tutti gli altri lavoratori dell’Ufficio Tributi. L’attività amministrativa non subirà variazioni e proseguirà in questi giorni col lavoro a distanza, in attesa del risultato dei test molecolari.