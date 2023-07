Pozzuoli dice addio alle ultime cabine telefoniche: via alla dismissione

POZZUOLI – Addio alle cabine telefoniche a Pozzuoli. La postazione nei pressi della chiesa di S. Maria delle Grazie, in piazza, sarà dismessa a partire dal 18 agosto. L’Agcom ha stabilito che Tim non è più obbligata a garantire il servizio pubblico. Le cabine telefoniche resteranno, dunque, un ricordo lontano ora che smartphone, tablet e personal computer sono i protagonisti della nostra quotidianità. Secondo il portale Tim, nell’apposita sezione dedicata ai telefoni pubblici attivi, in città si contano ben 37 postazioni ancora funzionanti. La stragrande maggioranza delle cabine a Pozzuoli è da etichettare nella categoria “impianto stradale”. Una, a Licola, è all’interno di un esercizio commerciale. Infine ne sono indicate sei come ‘Altro’.

SI CHIUDE UN CAPITOLO – Le 16.073 postazioni telefoniche pubbliche presenti in Italia saranno mano mano rimosse: resteranno solo quelle negli esercizi commerciali, in prossimità degli ospedali con almeno dieci posti letto, nelle caserme con 50 dipendenti o nelle carceri perché svolgono ancora una funzione sociale. Non saranno smantellate nemmeno nelle zone dove non arriva la copertura della rete mobile. Secondo un’indagine condotta da Swg meno dell’1% degli intervistati ha usato i telefoni pubblici nei 90 giorni precedenti e addirittura il 12% non ha mai fatto chiamate. Oltre l’80% della popolazione non avverte l’esigenza di utilizzare il servizio e 3 persone su 4 non saprebbero neanche dove cercare una cabina. Una volta, invece, queste postazioni rappresentavano l’unico modo per comunicare con amici e parenti lontani. Hanno funzionato per anni solo a gettoni, poi a monete e con schede telefoniche.