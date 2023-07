POZZUOLI/ Rimpasto di Giunta: Mino Cossiga in pole, fuori Lasorella, Coppola e Buonaiuto. Nuovi ingressi in maggioranza

POZZUOLI – Mino Cossiga, ex dirigente del comune di Pozzuoli ora in pensione, è in pole position per la nomina ad assessore al bilancio nella nuova Giunta che il sindaco Manzoni è pronto a varare dopo l’estate. In “quota” del nipote Sandro e di “Pozzuoli Libera”, il super dirigente andrà a riempire una delle due caselle che lasceranno vuote Lucia Coppola (politiche sociali) e con ogni probabilità Antonio Buonaiuto (lavori pubblici), fresco di “fallimento politico” alle comunali di Quarto insieme all’amico Lello Coppola (consigliere uscente non eletto). Come detto in passato Buonaiuto non nutre della copertura politica del suo gruppo consiliare e il suo operato finora non avrebbe soddisfatto né Pozzuoli Libera, né la maggioranza, né i piani alti del governo cittadino. Salvo clamorosi colpi di scena (da non escludere comunque) e anche alla luce del “sentiment” che si tira in via Tito Livio, l’assessore ai lavori pubblici dovrebbe salutare.

LE NEW ENTRY – Ai saluti è arrivata anche Alba Lasorella: per l’avvocata puteolana un percorso travagliato, sia politico che amministrativo, che l’ha portata a perdere il sostegno del proprio gruppo consiliare dopo la scissione in “Uniti per Pozzuoli”. Dopo la rottura con Monaco ora Gennaro Pastore e Vitale Di Dio aspettano solo l’ok per dettare il nome che dovrà sostituire l’attuale delegata all’Ambiente. Tra i nomi che resistono per la nuova Giunta ci sono quelli di Franco Cammino, Gianluca Liguori (anche se quest’ultimo difficilmente potrebbe ricoprire una carica diversa da quella che andrà a ricoprire Mino Cossiga) e di Fiorella Zabatta, ex vice-sindaca di Figliolia. Veto su Paolo Ismeno da parte di Manzoni, che avrebbe escluso qualsiasi ritorno anche in virtù di un discorso di partito legato alla ricomposizione del PD a Pozzuoli. E’ tornato di moda anche il nome di Carmen Del Core, profilo di alto livello impegnata nel campo del sociale e componente del nuovo osservatorio sulla legalità. Spunta infine una ipotesi suggestiva per gli amanti della “fantapolitica”: Riccardo Volpe in maggioranza (non tanto remota) con Raffaele Postiglione assessore. Già in maggioranza (nei fatti) , invece, Antonio Villani e Paolo Tozzi.